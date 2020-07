Inter-Bologna 1-2: Barrow e Juwara ribaltano i nerazzurri. Analisi e pagelle

Mihajlovic porta a casa tre punti fondamentali in trasferta. Per Conte altra rimonta subìta tra le mura amiche. Lautaro sbaglia il rigore del 2-0

Si aprono le porte di San Siro per inaugurare la domenica della 30ª giornata di Serie A, con la gara delle 17:15 che vede opposte Inter e Bologna. I nerazzurri vogliono replicare la prestazione convincente e fruttuosa (6-0) orchestrata contro il Brescia mercoledì. Quelli di Mihajlovic, dal canto loro, vogliono staccare ancor più la zona pericolo alle proprie spalle, sfruttando le sconfitte di ieri di Lecce e Torino. Problema all’adduttore per Barella nelle ore subito precedenti al match: dentro Brozovic. In attacco per Conte torna la coppia Lautaro-Lukaku. Nei rossoblu chance dal 1′ per Dominguez a centrocampo.

Formazioni ufficiali:

Inter (3-4-1-2) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Antonio Conte.

Bologna (4-3-3) – Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Dominguez, Schouten; Orsolini, Barrow, Sansone. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

INTER PRESSANTE, BOLOGNA SCHIACCIATO – L’Inter parte bene in palleggio, mettendo alle strette una difesa del Bologna che si dimostra solida, seppur molto fallosa nei primi minuti (giallo a Danilo). Al 13′ gol annullato a Lukaku, che controlla con un braccio nell’aggiustarsi lo stop prima della conclusione. Quelli di Mihajlovic non escono praticamente mai dalla propria metà campo nei primi 15′, compressi dal possesso offensivo e dalla pressione di quelli di Conte: tutto sotto la perfetta regia del rientrante Brozovic. Ritmi tutto sommato mediamente più alti di quelli visti negli ultimi tempi un po’ dappertutto.

LUKAKU FA 1-0 – I nerazzurri la sbloccano al 22′: cambio di gioco splendido di Candreva, cross al bacio di Young (dopo tunnel a Tomiyasu) per l’inserimento di Lautaro che prende il palo di testa. Sulla ribattuta è un gioco da ragazzi per Lukaku, che segna il suo ventiseiesimo gol stagionale. L’Inter crea subito due opportunità per il raddoppio, ma Lautaro è chiuso dalla difesa emiliana e Young sbatte su un bell’intervento di Skorupski. Lampo di Orsolini sulla fascia destra al 37′, ma Handanovic è attento sul suo palo. Prima della fine del primo tempo ammonito Bastoni per un fallo a centrocampo.

PALO DI BARROW, SORIANO VEDE ROSSO – La ripresa parte senza cambi e Candreva impegna Skorupski già al 3′ con un potente destro dal vertice dell’area. Bologna vicinissimo al pari all’8′: Barrow prende il palo ad Handanovic battuto con un gran tiro da fuori. L’Inter risponde subito dopo con Lautaro, chiuso da Skorupski in uscita a pochi metri dalla meta. Al 12′ Pairetto mostra il rosso diretto per Soriano per proteste, nell’incredulità di Mihajlovic dalla panchina.

LAUTARO SBAGLIA, IL BOLOGNA LA RIBALTA! – 180” dopo l’espulsione Candreva si guadagna il rigore su fallo di Dijks: Lautaro va sul dischetto per stoppare l’astinenza da gol ma si fa ipnotizzare da Skorupski, bravissimo anche sul tentativo di ribattuta di Gagliardini. Doppio cambio per il Bologna al 20′: fuori Orsolini e Tomiyasu: dentro Palacio e Bani. Nello spazio di 6′, tra il 29′ e il 35′ il Bologna ribalta il match e va sul 2-1. Prima Juwara (appena subentrato a Sansone), poi Barrow (su assist di Dominguez) clamorosamente trovano la rimonta proprio quando i nerazzurri sembravano in controllo. In mezzo l’espulsione per Bastoni (doppio giallo) che riporta il match sul 10 contro 10. Nel finale Conte le prova tutte con una serie di cambi offensivi, ma Sanchez fallisce due volte il 2-2. Dall’altro lato Mihajlovic prova a gestire pungendo in contropiede e sfiorando più volte il colpo dell’1-3. Finisce 1-2, con l’Inter che per la seconda volta in tre gare in casa si fa rimontare da situazione di vantaggio e apparente dominio.



La squadra di Conte è ancora lontana dalla maturità definitiva per poter recitare un ruolo da protagonista nella lotta Scudetto. Per l’ennesima volta, a cospetto di una “piccola”, i nerazzurri abbandonano troppo presto il dominio della gara finendo rimontati e gettando al vento punti pesanti. Lautaro è oramai un caso. Ottima la mentalità dei rossoblu di Mihajlovic, che non si fanno intimorire dall’inferiorità numerica e dopo il rigore fallito dall’argentino producono “più calcio” rispetto ai nerazzurri. La salvezza, a 41 punti, è cosa fatta.



Le pagelle dei nerazzurri:

Handanovic 5,5 – Bravo su Orsolini in uscita, si fa bucare da Juwara ed è incolpevole sul gol di Barrow. Nel finale evita l’1-3.

D’Ambrosio 5,5 – In ritardo di condizione rispetto a qualche compagno, soffre troppo gli uno contro uno.

de Vrij 5,5 – Comanda una difesa che continua a subire troppi gol.

Bastoni 5,5 – Bene fino al secondo giallo, che ristabilisce la parità numerica quando l’Inter avrebbe bisogno di “dominare”.

Candreva 5,5 – Bene in attacco, non straordinario in fase di copertura. Perde tanti palloni sciocchi, facendo arrabbiare Conte.



Brozovic 6,5 – Il suo ritorno a centrocampo dà ritmo e tempi. Cala anche lui nello scellerato finale.



Gagliardini 5 – Continua a sbagliare troppo per poter essere presentato titolare dell’Inter.



Young 6,5 – Uno dei migliori lungo tutta la gara. Pregevole il tunnel che propizia il cross che porta all’1-0.



Eriksen 5 – La sua classe si vede davvero raramente.



Lukaku 6,5 – Trova l’1-0, nel secondo tempo cala vistosamente, pur fornendo assist ghiotti ai partnerds d’attacco.



Lautaro 4,5 – L’astinenza da gol si traspone anche nel rigore sbagliato che rivitalizza il Bologna.

Conte 5,5 – La squadra commette il peccato capitale di non chiudere la gara, ma lui non aiuta tardando tremendamente i cambi (soprattutto Bastoni, già ammonito). Passo indietro.



Alessandro Sticozzi