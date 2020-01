Inter bloccata a San Siro, contro l’Atalanta termina 1-1. Analisi e pagelle

I nerazzurri di Milano la sbloccano immediatamente con il Toro, nel secondo tempo prima si fanno pareggiare per poi rischiare il tracollo nel finale

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta, al gol di Lautaro risponde Gosens nella ripresa. Gli orobici sprecano anche un penalty con Muriel al minuto 88’. Beneamata, per adesso avanti di un punto, ma domani la Juventus può compiere il sorpasso vincendo a Roma.

Conte rilancia dal primo minuto l’ex Gagliardini e il recuperato Sensi, che andranno ad affiancare Brozovic in mezzo al campo. In difesa, fuori lo squalificato Skriniar, riecco Godin; in avanti sempre Lukaku con Lautaro.

Negli orobici ritrova la titolarità Zapata, che sarà al centro dell’attacco con Gomez e Ilicic alle sue spalle. In mezzo fuori Freuler, dentro Pasalic.

APRE IL TORO

Partita in versione Europa quella del Meazza tra Inter e Atalanta, con due squadre che vanno a ritmi altissimi e attrezzate a offendere più che a difendere. Pronti-via e i nerazzurri di Milano la sbloccano al minuto 3’: solita grande combinazione della Lu-La, Lautaro vince il contrasto contro Toloi e da pochi passi scaraventa in rete battendo Gollini.

Gli orobici reagiscono prontamente al gol subito e al minuto 8’ sfiorano la rete del pari con Pasalic, che suggerito da Ilicic calcia largo da ottima posizione. I ritmi del motore aumentano sia da un lato che dall’altro, l’Inter ci riprova al 22’esimo con il Toro, che dopo un altro grande scambio con Lukaku, sfiora il raddoppio con uno splendido lob da posizione decentrata, salvato sulla linea da Toloi.

Dalla mezz’ora, gli ospiti alzano il baricentro cercando di stanare gli avversari tramite il lungo fraseggio e le solite combinazioni tra Ilicic e Gomez. L’ultimo squillo del primo tempo arriva al minuto 39’: piazzato del Papu, testa di Toloi e fantastica reattività di Handanovic a salvare; sulla ribattuta centrale, gli orobici non riescono a metterla dentro, con Toloi che reclama una trattenuta di Lautaro non ravvisata dal signor Rocchi. Il primo tempo termina sul punteggio di 1-0 per l’Inter.

FINALE AL CARDIOPALMA

Ripresa che non delude le aspettative, confermando il grande ritmo dei primi 45’di gioco. Gli orobici alzano nettamente il baricentro costringendo l’Inter ad agire di rimessa, al minuto 54’ ci pensa il neoentrato Malinovsky a scaldare i guantoni di Handanovic con un mancino terrificante che va a stamparsi sul palo esterno.

La Beneamata fatica a rendersi pericolosa con la Lu-La costantemente anticipata dalla retroguardia bergamasca e un centrocampo poco reattivo con Sensi, che accusa segni di stanchezza dopo il lungo stop. L’Atalanta ci riprova al 66’esimo con Gosens, che spara alto un’ottima sponda di Pasalic ma la pressione ospite è soltanto il preludio di ciò che avverrà nove minuti più tardi: azione insistita della Dea, cross deviato di Ilicic e dal flipper in area la spunta Gosens che anticipa Candreva pareggiando i conti.

L’unico squillo dell’Inter dalle parti di Gollini arriva al minuto 86’ con Brozovic, che al volo di sinistro trova la presa in due tempi del portiere orobico. Due minuti più tardi, l’episodio che può segnare il match: imbucata di Gosens per Malinovsky, che viene steso in area da Bastoni, per Rocchi è calcio di rigore; dal dischetto va Muriel che si fa ipnotizzare da Handanovic, che smanaccia con la mano destra.

Nel finale, occasione Inter con Borja Valero, il cui mancino non trova di qualche metro l’angolino più lontano. Il match termina dopo 4 minuti di recupero sul punteggio di 1-1.

Inter bene a metà, buon primo tempo chiuso in vantaggio e ripresa nettamente sotto le aspettative. I nerazzurri di Milano subiscono la grande pressione orobica, faticando a costruire gioco e occasioni. Nel finale, salva il risultato Handanovic.

Ottima prestazione della Dea con personalità e qualità. Primo tempo sottotono e ripresa da urlo, grazie ai giocatori migliori che salgono in cattedra, Ilicic e Gomez docet. Alla fine, non riuscire a vincere il match è quasi una beffa.

PAGELLE

Handanovic: 7,5 Ritorna Batman Handanovic, nel primo tempo fantastico su Toloi, nella ripresa decisivo sul rigore di Muriel. Unico!

Godin: 5,5 Meglio nel primo tempo dove gestisce bene le folate di Gomez, nella ripresa soffre un po’ l’arrembaggio della Dea.

de Vrij: 6,5 Il migliore della retroguardia interista (come sempre), guida la difesa con ordine e qualità. Certezza!

Bastoni: 5 Rischia di sprecare un match giocato con grande personalità per un intervento ingenuo in cui doveva fermarsi. Lo salva il suo capitano.

Candreva: 5 Buon primo tempo sia in fase offensiva che difensiva, nella ripresa soffre le folate di Gosens e si fa sorprendere nella rete del pari proprio dal tedesco.

Gagliardini: 6 Solita quantità in mezzo al campo dell’ex di turno, fa legna ma fatica a rendersi pericoloso in avanti.

Brozovic: 6,5 Il migliore del centrocampo interista, solito ordine, personalità e qualità. Fra tutti i centrocampisti di Conte, lui è il più indispensabile.

Sensi: 6 Buon rientro del centrocampista della Nazionale, partita non facile ma grande impegno e discreta qualità. Dal 70’ Borja Valero: 6 Entra bene in campo e si fa pericoloso nei minuti finali.

Biraghi: 5,5 Timido in fase offensiva, meglio in quella difensiva dove ha clienti scomodi come Ilicic e Hateboer.

Lukaku: 6,5 Grande primo tempo condito da un assist per Lautaro, nella ripresa gioca meglio del suo compagno di reparto anche se fa a fatica a rendersi pericoloso.

Lautaro: 6,5 La sblocca alla solita maniera di forza e qualità, continua bene il primo tempo per poi calare vistosamente nella ripresa. Dal 79’ Politano: 5,5 Non entra con la giusta voglia e viene richiamato Conte più volte.

Conte: 6 Prepara bene il match come ogni domenica, scegliendo quantità e qualità in mezzo con Sensi e Gagliardini più Brozo. Nella ripresa, soffre la pressione del suo amico Gasp e alla fine il pari lo fa quasi sorridere.

Dichiarazioni post-match Conte

“Atalanta squadra fortissima con giocatori specifici per quel determinato tipo di gioco. Abbiamo affrontato bene la gara, giocando un’ottima partita e provandola a vincere fino alla fine. Purtroppo la mancanza di qualche giocatore si fa sentire, stasera mancavano Vecino e Barella che sono fondamentali in queste gare fisiche e d’intensità. Comunque stiamo facendo cose straordinarie”.

Fonte foto: Calciomercato.com

Sandro Caramazza