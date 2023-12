Inter-Atletico Madrid, quando gli spagnoli macchiarono il 2010 nerazzurro

Tempo di lettura 3 minuti

Un solo precedente ufficiale tra la Beneamata e i colchoneros, la finale di Supercoppa Europea, unico trofeo assente sia nella bacheca che nella meravigliosa annata del triplete

Lunedì il sorteggio di Champions League “regala” all’Inter l’ottavo con l’Atletico Madrid. La pescata non è fortunatissima. Considerando, però, che in quel momento le altre palline nascondevano Bayern Monaco, Real Madrid, City e Borussia Dortmund bisogna dire che non ci si può lamentare troppo.

Volendo fare dei richiami storici tra le due compagini non ci sono bei ricordi per gli interisti. In primis guardando alle panchine. Si affronteranno due amici ed ex compagni nella Lazio, Simone Inzaghi e Diego Simeone. Tutti e due figurano nel tabellino biancoceleste nell’indelebile 4-2 inflitto all’Inter il 5 maggio 2002. Entrambi andarono a segno nella ripresa distruggendo definitivamente i sogni scudetto nerazzurri e consegnando nelle mani della Juventus un titolo insperato.

Parlando di precedenti ufficiali tra le due squadre possiamo definirla una sfida quasi inedita. Il “quasi” è, purtroppo per gli interisti, doveroso. Volgendo uno sguardo al passato e scartabellando le annate troveremo un solo incrocio tra l’Atletico Madrid e la compagine nerazzurra. Correva l’anno 2010. L’Inter era fresca del triplete chiuso con la trionfale sfida, guarda caso a Madrid ma non nella casa dei colchoneros, contro il Bayern Monaco, in cui Zanetti alzò la Champions League. Nel frattempo ad Amburgo l’Atletico di Quique Sanchez Flores superava il Fulham conquistando la sua prima Europa League grazie a una doppietta di Diego Forlan. Dopo Milito un altro Diego segna due gol in una finale europea di quell’anno.

Arriviamo dunque al 27 agosto 2010, Supercoppa europea, lo scontro è quindi inevitabile. Stadio Louis II di Montecarlo, l’Inter vuole continuare il suo percorso netto di trofei vinti dopo Coppa Italia, scudetto, Champions League e Supercoppa italiana. L’Atletico dare seguito alle sue vittorie europee. Entrambe le squadre non avevano mai vinto il trofeo in questione, sarebbe quindi stata una prima volta qualsiasi risultato fosse scaturito. La partita si dimostra subito molto equilibrata. Nella ripresa, però, l’Atletico Madrid inizia a spingere e grazie alle reti del compianto Josè Antonio Reyes e del Kun Aguero riesce a strappare la coppa all’Inter di Rafa Benitez. Nel finale Milito fallirà un calcio di rigore che avrebbe messo sicuramente un po’ di pepe ai minuti di recupero.

Spagnoli che dunque vinsero per la prima volta la Supercoppa Uefa, trofeo che alzeranno poi in altre due occasioni, nel 2012 e 2018. La competizione resta invece stregata per l’Inter, ancora nessun successo per i nerazzurri.

Rimane questo l’unico precedente, quindi, tra le due squadre. Un ricordo che fa rumore per gli interisti perché unica macchia in un 2010 straordinario, culminato poi a dicembre con la vittoria del mondiale per club. Ora però c’è la possibilità di vendicare quell’evento nella doppia sfida che andrà in scena il 20 febbraio a San Siro e il 13 marzo al Civitas Metropolitano. Partita affascinante dove Simeone ritroverà la sua ex squadra e come dirimpettaio un vecchio amico, Simone Inzaghi.

Glauco Dusso