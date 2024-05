Inter: ancora in stallo il rinnovo di Lautaro Martinez, c’è distanza tra le parti

Tempo di lettura 1 minuto

ll club nerazzurro ed il calciatore argentino non hanno trovato per il momento l’intesa per il prolungamento del contratto, manca l’accordo economico

Sono giorni delicati per il futuro prossimo dell’Inter. Il passaggio di proprietà da Steven Zhang al fondo d’investimento americano Oaktree impone una gestione ancora più prudente dei conti societari, con la necessità da un lato di risparmiare sui nuovi acquisti ed ingaggi e dall’altro di fare cassa. Il cambio di rotta è diventato evidente già da subito relativamente alla questione del rinnovo di Lautaro Martinez. Il capitano e bomber nerazzurro, tentato dalle sirene estere, vuole rinnovare il suo contratto a cifre molto più alte rispetto a quelle attuali. Stando alle ultime indiscrezioni, l’entourage del centravanti argentino chiede non meno di 12 milioni di euro l’anno come ingaggio, mentre l’Inter, in piena spending review non è disposta ad andare oltre gli 8-9 milioni. C’è ancora tempo per colmare la distanza, ma non è affatto scontato che alla fine l’intesa si trovi. In caso di esito negativo delle trattative, Lautaro potrebbe anche partire.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.it)