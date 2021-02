Inter all-in scudetto tra incertezze e mancanze

Con l’eliminazione di ieri sera in Coppa Italia rimane una sola competizione per i nerazzurri che devono fare i conti con gli interrogativi fuori e dentro il campo

Ci risiamo. L’Inter si risveglia dopo una partita di coppa, questa volta quella nazionale, domandandosi il perché di un’eliminazione e quali siano ora gli orizzonti davanti a lei. Com’era già accaduto in Champions League, non solo quest’anno, i nerazzurri arrivano alla partita chiave con il bisogno di una prestazione impeccabile e come di consueto mancano l’appuntamento. Il match di ieri sera è diretta conseguenza di quello della settimana scorsa dove l’Inter ha regalato gol e vittoria a una Juventus si solida ma comunque non irresistibile, fallendo anche diverse palle gol di fronte a Buffon. La gara dell’Allianz Stadium, invece, ha mostrato un’incapacità interista nel costruire azioni d’attacco, dominando il campo ma senza mai impensierire l’estremo avversario. Anzi le migliori occasioni alla fine sono state proprio dei bianconeri con il solito Ronaldo disinnescato dalle risposte di Handanovic.

Ora con l’estromissione da tutte le coppe l’Inter si ritrova col vantaggio di giocare una sola volta a settimana per l’unico obiettivo rimasto, lo scudetto. Le chiacchiere stanno a zero, non si può più parlare di percorso o step, la natura particolare del torneo di questa stagione può portare a qualsiasi finale, i nerazzurri hanno quindi il dovere di crederci.

Diversi gli interrogativi sia esterni che interni alla squadra.

Società. Sicuramente l’allenatore e i giocatori sanno scindere le questioni societarie da quelle di campo e non si faranno influenzare. Certo è che lavorare in un clima di incertezza sotto questo punto di vista non fa bene. Tutti sperano che la soluzione all’intricata cessione tra Suning e Bc Partners o qualsiasi altro fondo arrivi il più presto possibile.

Rosa profonda? Alcuni addetti ai lavori continuano a sottolineare la ricchezza della rosa nerazzurra. Se si vanno ad analizzare alcuni punti nevralgici si può notare che ad esempio sulle fasce il solo Hakimi risulta il vero valore aggiunto. Sulla sinistra manca un interprete vero che possa fare la differenza, troppe lacune quelle lasciate da Young e Perisic. Quindi è il vero significato di “rosa profonda” a vacillare. Ieri sera c’erano in panchina delle discrete riserve ma non giocatori in grado di cambiare la partita. La vera differenza tra Juve e Inter: nell’undici titolare i nerazzurri hanno dimostrato che il gap si è notevolmente assottigliato, ma per l’intera rosa c’è ancora da lavorare.

Attacco timido, Sanchez arma in più. Le ultime partite hanno portato alla luce un nuovo aspetto. Il reparto offensivo interista non può fare a meno di Sanchez. Il cileno avrà pure le polveri bagnate davanti la porta ma le occasioni pericolose sono nate spesso da sue iniziative. Gli ultimi metri, invece, sono un problema per tutti, in particolar modo Lautaro che anche ieri ha dimostrato la poca confidenza con il colpo da killer. Lukaku, invece, sembra sempre intimidito dai duelli con squadre di vertice. Conte ci dovrà lavorare.

Le prossime due partite saranno il viatico decisivo su quello che vuole essere l’Inter. Domenica con la Lazio e la settimana dopo il derby con il Milan sono gare che i nerazzurri dovranno affrontare con la giusta testa e atteggiamento, fallire anche queste due occasioni vorrebbe dire mettere in seria discussione anche l’ultimo obiettivo stagionale. Se invece la squadra di Conte metterà in campo quanto visto in campionato proprio contro la Juventus allora l’all-in scudetto entrerà nella sua fase più importante.

Glauco Dusso