Inter abbiamo un problema: cercasi gol disperatamente

Il derby di ieri sera ha fatto superare ai nerazzurri la soglia dei 400 minuti senza reti che sembrano la copia sbiadita di quelli diventati invece il miglior attacco del campionato sino a fine gennaio

Se due indizi fanno una prova, quattro sono una certezza. Non c’è dubbio che il momento dell’Inter sia di quelli difficili. La sfida con il Milan in Coppa Italia ha sancito un fatto: la squadra di Simone Inzaghi è in debito d’ossigeno, di voglia ma soprattutto di gol. Dalla rete di Dzeko al Maradona di Napoli sono passati più di 400 minuti senza segnare un gol. Nelle successive quattro partite la Beneamata ha avuto un declino costante. Se con il Liverpool la prestazione era stata comunque convincente, contro Sassuolo, Genoa e, appunto, Milan l’undici interista si è come smarrito, perdendo quelle caratteristiche di gioco e determinazione che lo avevano contraddistinto fino a un mese fa.

Quello che preoccupa più i tifosi è il reparto offensivo. L’Inter dalla trequarti in su sparisce, iniziando una ragnatela di passaggi che non porta a nulla. Nella confusione anche le fasce, vero punto di forza, si stanno affievolendo. Ieri sera i tiri nello specchio sono stati quasi zero. Lautaro Martinez sta diventando un problema, un solo gol nel 2022 e per giunta su rigore in Supercoppa. Sul terreno di gioco sembra non crederci più, lento, impacciato, mai pericoloso. Dzeko è come al solito generoso ma non può essere lucido davanti se ogni volta macina chilometri tra centrocampo e attacco con 36 primavere tra pochi giorni. Sanchez forse è l’unico che non ha perso la voglia ma risulta a volte confusionario. Un po’ di ossigeno potrebbe arrivare dal rientro di Correa, in campo già ieri sera per diversi minuti, e chissà magari anche Caicedo, se il tecnico decidesse di farci affidamento.

Questo appannamento rischia di compromettere quanto di buono costruito fino alla sosta di gennaio. E’ stato infatti febbraio il mese terribile per l’Inter in cui ha dilapidato il suo cospicuo vantaggio in campionato. Marzo non è iniziato col piglio giusto ma venerdì può essere la serata ideale per riprendere il discorso. A San Siro arriva la Salernitana ultima in classifica e i nerazzurri sono chiamati a dare un segnale forte e chiaro in vista del ritorno di martedì 8 marzo contro il Liverpool. La gara di Anfield può essere il trampolino definitivo per tornare sui binari giusti a prescindere dal risultato. Il match dell’andata mette in salita la strada ma questo non vuol dire che si parta battuti o sfiduciati. L’Inter ha bisogno di una scossa, dell’episodio che faccia tornare un po’ di fuoco nelle vene dei suoi giocatori. I prossimi giorni saranno decisivi, Inzaghi lo sa.

