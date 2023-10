Inter a Salerno per il riscatto, Frattesi però si ferma

Tempo di lettura 1 minuto

Infortuni paradossali. Questa potrebbe essere la linea di pensiero in casa Inter dopo che anche Davide Frattesi si è fermato per un risentimento muscolare. Infatti i giocatori fermi ai box per i nerazzurri sono quelli con meno minutaggio in stagione. Ormai da settimane indisponibili Cuadrado e Sensi, domenica scorsa out Arnautovic e ora il centrocampista proveniente dal Sassuolo. Neroverdi che mercoledì hanno inflitto la prima sconfitta stagionale alla Beneamata, vero spauracchio per Inzaghi e i suoi ragazzi. L’infortunio di Frattesi, però, sembra non destare preoccupazione. Si tratta di un risentimento ai flessori della gamba destra. Dovrebbe saltare Salernitana, Benfica e forse Bologna. Un’assenza comunque importante nelle rotazioni del tecnico che adesso è chiamato a rispondere alle critiche dando respiro a una rosa che in alcuni elementi sembra stanca. Domani a Salerno il primo test importante.

Glauco Dusso