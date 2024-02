Inter a caccia del rinnovo di Lautaro Martínez

Tempo di lettura 1 minuto

Se ne parla da mesi e la discussione in merito è fitta e costante, apparentemente c’è volontà piena da ambo le parti, ma le distanze vanno ancora colmate

Nonostante l’attuale contratto abbia una scadenza lontana, 30 giugno 2026, si parla di rinnovo, almeno dall’autunno scorso. Le dichiarazioni del procuratore di Lautaro, Alejandro Camano, lasciano intendere la volontà di rimanere a lungo all’Inter, addirittura sino a fine carriera. Camano però rimanda la palla alla società e si chiede se l’Inter abbia davvero la volontà di trattenere il goleador argentino. Insomma, ci troviamo davanti al classico braccio di ferro che potrebbe protrarsi ben oltre la primavera. Il profilo di Lautaro è quello che conosciamo tutti, un bomber con una media realizzativa eccezionale, un uomo di cui si dice un gran bene (Leggi qui) e un calciatore con un valore di mercato di 110 milioni (fonte Transfermarkt.it), tutti dettagli che spronano la società a fare il massimo per non lasciarlo scappare. La proposta interista, attualmente si aggirerebbe sugli 8.5mln a stagione che, siamo sicuri, non basterà, ma che potrebbe essere alzata con le parti variabili. La proprietà dovrà ovviamente dare il benestare, ma l’importante potrebbe essere non tanto o non solo il tetto ingaggi, quanto il totale del monte ingaggi, il che vedrebbe la necessità di qualche taglio “altrove”.

Fonte foto: dazn.com

Luigi A. Cerbara