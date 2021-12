Insigne positivo al Coronavirus. Niente Napoli-Spezia

Il capitano azzurro ha contratto il Covid-19 e salta il match contro i liguri. Ritorno in campo rinviato dunque al 2022

Dopo il preallarme di questa mattina con il riscontro di alcuni sintomi, è arrivata nel pomeriggio la positività al tampone molecolare per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha contratto il Covid-19 ed è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare. Niente Napoli-Spezia per lui e ritorno in campo rinviato al 2022. Insigne, infatti, stava recuperando dal problema al polpaccio che lo aveva tenuto ai box per un paio di partite (su tutte Atalanta e Milan). Spalletti, adesso, spera di averlo a disposizione per la prima gara dell’anno contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Sandro Caramazza