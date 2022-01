Insigne KO: il Napoli perde il suo capitano

L’attaccante partenopeo ha rimediato una lesione all’adduttore. Per lui, stop di almeno 15 giorni e rientro possibilmente dopo la pausa per le Nazionali

Tegola Napoli con Lorenzo Insigne costretto ai box per almeno due settimane. Il capitano azzurro ha subìto una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha, comunque, iniziato l’iter riabilitativo. Oltre, dunque, al Covid-19, Luciano Spalletti deve fare i conti con la grana infortuni. Insigne, ormai futuro sposo del Toronto, salterà le gare contro Fiorentina (Coppa Italia), Bologna e Salernitana in campionato. Rientro previsto per la prima gara di febbraio a Venezia contro i lagunari.

Sandro Caramazza