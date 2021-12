Insigne, il rinnovo di contratto è sempre più difficile

Il capitano dei partenopei vive con incertezza la situazione legata al suo futuro, con le due parti che sembrano destinate a non venirsi incontro

Lorenzo Insigne dal due gennaio potrebbe accordarsi con qualsiasi club in vista della scadenza del suo attuale contratto con il Napoli nel prossimo giugno. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da mesi ma tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore Vincenzo Pisacane non c’è intesa sulle cifre e dunque si è creata una grande incertezza anche visti i tempi molto ristretti. Il capitano del Napoli potrebbe infatti ascoltare le offerte di diversi club che si dicono interessati al suo acquisto, ma anche aspettare una mossa concreta del presidente che metta a tacere le voci ed offra un adeguato rinnovo ad uno dei giocatori più importanti della rosa. Intanto Insigne è concentrato sulle ultime due gare dell’anno e sul ritrovare la miglior condizione fisica dopo i problemi accusati recentemente; la prossima gara con il Milan sarà un grande spartiacque della stagione delle due compagiini.

Fonte foto: footballnews24.com

Alessandro Fornetti