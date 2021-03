Inizia una nuova era a Barcellona

Joan Laporta torna ai vertici del club ed i risultati sul campo sono convincenti

Nella Barcellona calcistica da troppo tempo non splendeva più il sole, con una società che era sempre più assente ed una squadra che sul campo si dimostrava sazia e logorata dai problemi tra calciatori e dirigenza.

Le cose però stanno cambiando, Koeman sembra aver trovato una dimensione e Messi è tornato a splendere dopo un inizio non facile, vista l’estate tormentata. Il grande cambiamento però è avvenuto in dirigenza; Joan Laporta ha vinto le elezioni di domenica 7 marzo ed è diventato il nuovo presidente dei blaugrana, carica che aveva ricoperto già dal 2003 al 2010. La nuova società darà sicuramente più tranquillità all’ambiente ed a Barcellona si tenterà di riportare la squadra ai fasti di un tempo.

Intanto come detto, la squadra sul campo sta iniziando a dare delle risposte e se la Champions League sembra ormai andata dopo la debacle contro il PSG, il Barcellona è completamente in corsa per gli altri due trofei. In campionato si è inserito nella lotta al vertice ed ha approfittato del pari tra Atletico e Real per salire al secondo posto ed insidiare seriamente i colchoneros. La Copa del Rey invece è il torneo nel quale i blaugrana stanno tirando fuori il meglio di loro; le rimonte contro Granada ai quarti e Siviglia in semifinale hanno consentito alla squadra di accedere alla finale, che sarà ancora contro l’Athletic Bilbao, con la possibilità dunque di vendicare la sconfitta subita in finale di Supercoppa.

La stagione del Barcellona dunque può avere dei risvolti inaspettati e con una nuova presidenza tutto l’ambiente potrà tornare a lavorare con più serenità.

Fonte foto: footballnews24.it

Alessandro Fornetti