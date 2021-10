Inizia la corsa al Gallo Belotti: Milan, Inter e Fiorentina ai nastri di partenza

Le recenti dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo fanno presagire che l’attaccante della Nazionale Italiana non rinnoverà il suo contratto con i granata: ecco tutti i possibili scenari futuri

«Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di farlo. Ho proposto un’offerta che andava oltre le mie possibilità: non posso costringerlo a fare nulla». Con queste parole del presidente del Torino Urbano Cairo, rilasciate a margine del “Festival dello Sport” organizzato da Rcs lo scorso giovedì, si è aperta di fatto la corsa per acquisire le prestazioni sportive del centravanti Andrea Belotti. Ebbene sì, dato che il giocatore, con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, potrebbe andarsene già nella finestra di mercato invernale – e sarebbe l’unico modo per permettere ai granata di guadagnare almeno parzialmente dalla sua cessione – o in quella estiva – ma a parametro 0, privando la sua società di qualsiasi tipo di entrata conseguente alla sua partenza. A proposito di partire, se tutti conosciamo il club da cui il Gallo si muoverà, nessuno ancora è a conoscenza di quello in cui approderà.

Andrea Belotti esulta dopo uno dei suoi 106 gol in 231 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Torino

Inter, Milan e Fiorentina: sono queste le contendenti iscrittesi alla corsa per accaparrarsi i gol e le giocate di Andrea Belotti, vero e proprio trascinatore del club torinese negli ultimi anni. A chi servirebbero maggiormente i suoi servigi? Partiamo dall’Inter, la quale in estate ha rivoluzionato il suo parco attaccanti – fuori Lukaku e Pinamonti, dentro Dzeko e Correa – ma che sembra avere ancora una lacuna da riempire in quella zona, soprattutto in caso di partenza anticipata di Alexis Sanchez. Ecco che il dirigente dell’Inter Marotta avrebbe in mente un colpo “alla Eriksen” – come riportato oggi da “Tuttosport” –, offrendo una discreta somma al Torino nel mese di gennaio in modo che i granata possano guadagnarci qualcosa, non perdendolo a 0 a giugno. Occhio però anche al Milan: i recenti problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud potrebbero convincere la società a compiere un altro acquisto in inverno, specie se il Milan manterrà questa posizione di classifica – giocandosi di fatto lo scudetto. L’acquisto del Gallo ad un prezzo di saldo rappresenta infatti un’opportunità troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire.

Sono 12 le reti segnate dal Gallo in 39 presenze totali con la maglia azzurra

Poi, come sempre, c’è la terza incomoda: si tratta della Fiorentina di Vincenzo Italiano la quale, timorosa di perdere il suo bomber Dusan Vlahovic già nella prossima finestra di mercato, potrebbe investire parte dell’ingente somma ricavata dalla possibile cessione di quest’ultimo proprio per portarsi a casa il nazionale italiano. Tuttavia, il fatto che la compagine toscana sia attualmente fuori da competizioni europee – e non avendo di fatto certezze rispetto al prossimo anno – rende la pista viola quella meno calda: Belotti infatti, capitano del Torino e in granata dal 2015, vorrebbe lasciare il suo attuale club solamente per approdare in uno con ambizioni maggiori e soprattutto che giochi in Europa.

Ecco perché, sebbene ai nastri di partenza siano presenti tre partecipanti, dopo i primi metri la corsa potrebbe trasformarsi in un duello: a spuntarla, alla fine della gara, sarà solo una tra Milan e Inter.

Fabrizio Scarfò