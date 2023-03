Inizia la caccia all’Europeo: prima giornata senza sorprese, bene le big tranne l’Italia campione in carica

Ecco un riepilogo del primo turno per quanto riguarda i dieci gironi di qualificazione a Germania 2024

Girone A

Spagna e Scozia fanno la voce grossa vincendo in casa entrambe per 3-0. Gli iberici superano la Norvegia orfana di Haaland, a segno Olmo e Joselu autore di una doppietta. Scozzesi che regolano Cipro. Turno di riposo per la Georgia.

Girone B

Una Francia in stato di grazia surclassa l’Olanda per 4-0. Scatenato Mbappè che ne fa due, completano il tabellino Griezmann e Upamecano. Nell’altro match facile 3-0 della Grecia in casa di Gibilterra. Riposava nella prima giornata l’Irlanda.

Girone C

Detto della sconfitta dell’Italia a Napoli con l’Inghilterra, nell’altra sfida del raggruppamento vittoria della Macedonia del Nord contro Malta. Faticano più del previsto i padroni di casa, alla fine sarà 2-1. Tra i macedoni a segno il “napoletano” Elmas. Riposo per l’Ucraina.

Girone D

Inciampa la Croazia tra le mura amiche contro il Galles, finisce infatti 1-1. A Kramaric ha risposto Broadhead al 93′. Nell’altra sfida successo della Turchia per 2-1 in casa dell’Armenia. Non ha giocato in questo gruppo la Lettonia.

Girone E

Sconfitta per la nuova Polonia di Fernando Santos. In Repubblica Ceca vincono nettamente i padroni di casa per 3-1. Polacchi che trovano la rete solo all’87’. Altro match quello tra Moldavia e Isole Far Oer che termina in un salomonico 1-1. Non ha giocato l’Albania.

Gruppo F

Vittorie qui per Belgio e Austria. Una tripletta di Lukaku abbatte la Svezia di Ibrahimovic. Quest’ultimo comunque diventa il giocatore più vecchio ad aver giocato un match di qualificazione per l’Europeo. Nell’altra gara netta affermazione dell’Austria che spazza via l’Azerbaigian di De Biasi per 4-1. Riposo qui per l’Estonia.

Gruppo G

Successi per Serbia e Montenegro. La prima supera 2-0 la Lituania, a segno Tadic e Vlahovic. Montenegro che espugna il campo della Bulgaria col minimo scarto. Basta una rete di Krstovic per ottenere i tre punti. Turno di riposo per l’Ungheria.

Gruppo H

Ecco il primo dei tre gironi a sei squadre. La Slovenia va a vincere in Kazakistan, risultato finale 2-1. L’uragano Hojlund spazza via la Finlandia. L’atalantino firma la tripletta che scolpisce il 3-1 finale in favore della Danimarca. Infine a San Marino successo dell’Irlanda del Nord per 2-0.

Girone I

Svizzera esagerata in Bielorussia. Finisce 5-0 per gli uomini di Yakin, da segnalare anche qui un hat trick, quello di Steffen. Parità 1-1 tra Israele e Kosovo mentre la Romania vince fuori casa con Andorra per 2-0. A segno il giocatore del Parma Man.

Girone J

Nessun problema per il Portogallo contro il Liechtenstein. 4-0 per i lusitani del nuovo c.t. Martinez, doppietta per Cristiano Ronaldo che aggiorna i suoi record. Convincente vittoria anche per la Bosnia 3-0 contro l’Islanda. Parità, invece, a reti bianche tra Slovacchia e Lussemburgo.

Glauco Dusso