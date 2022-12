Inghilterra, Sterling lascia il Qatar: ecco il motivo

L’attaccante del Chelsea ha lasciato il ritiro inglese per tornare dalla moglie e dai figli i quali, nella giornata di sabato, hanno subito un furto in casa

Come i più attenti si saranno accorti, Raheem Sterling non ha preso parte ad Inghilterra-Senegal e non era neanche in panchina. Il numero 10 è tornato in Inghilterra, con l’autorizzazione di Southgate, per stare vicino alla sua famiglia, la quale ha subito un furto in casa questo sabato. Il bottino dei ladri è stato di circa 350 mila euro in orologi preziosi e fortunatamente la moglie e i figli di Sterling non erano in casa al momento del furto.

Difficile dire se Sterling tornerà in Qatar per i quarti contro la Francia o no, dato che il giocatore vuole prima assicurarsi che tutto vada bene per i suoi familiari. La Federazione inglese, in accordo con il CT, lascerà tutto il tempo necessario al giocatore, dato che la famiglia è più importante del calcio.

Fonte foto: news.sky.com

Davide Farina