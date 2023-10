Inghilterra-Italia, Scamacca sfida Kane: le ultime

Tempo di lettura meno di un minuto

Stasera a Wembley il remake della finale dell’Europeo del 2020. Gli azzurri sfidano la Nazionale di Southgate

Match di estrema importanza stasera a Wembley tra Inghilterra e Italia valido per le qualificazioni ad Euro ’24. Praticamente la rivisitazione della finalissima dell’ultimo Europeo. Gli azzurri sono a caccia di un risultato positivo per confermare la loro classifica, per ora secondi. L’Italia si affida a Scamacca in avanti, con Berardi ed El Shaarawy ai lati. In mezzo c’è Frattesi con Barella e in regia Cristante. Panchina per Bonaventura. In difesa ritornano sia Acerbi che Di Lorenzo. Nell’Inghilterra tribuna per Tomori e panchina per Grealish, ma attacco formidabile per Southgate composto da Foden, Kane e Rashford. In campo anche Bellingham.

Sandro Caramazza

Fonte foto: oasport