Inghilterra: infortunio alla caviglia per Kane, in dubbio per gli Stati Uniti

Il centravanti del Tottenham ha preso una botta nella gara con l’Iran, ma per Southgate la situazione non è grave, il recupero sarà rapido

Nel secondo tempo della sfida inaugurale contro l’Iran, Harry Kane ha rimediato una botta alla caviglia che sta tenendo in apprensione nazionale e tifosi inglesi. L’attaccante del Tottenham sarà sottoposto agli esami strumentali del caso per valutare un suo possibile impiego nella seconda gara del girone contro gli Stati Uniti, ma lo stesso Southgate fa trapelare ottimismo. L’infortunio sembra meno grave del previsto, dunque Kane potrebbe tornare in campo già nella prossima partita del mondiale. Una sfida che potrebbe essere molto importante per gli inglesi, che in caso di vittoria si qualificherebbero agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Jugomobile.com)