Infrasettimanale indigesto alle big d’Europa, tanti passi falsi nei tornei nazionali

Qualcuna in campionato ed altre nelle coppe, le grandi d’Europa steccano le proprie partite in un turno difficile per tutte

Mercoledì infausto per le grandi d’Europa nei rispettivi tornei. Clamoroso il tonfo in coppa di Germania del Bayern Monaco, che viene demolito dal Borussia Monchengladbach per 5-0, pur schierando la solita formazione titolare piena di campioni. Tedeschi che come lo scorso anno con la sconfitta contro il Kiel, abbandonano ai sedicesimi di finale la manifestazione. Sconfitta in coppa di lega inglese invece il Manchester City contro il West Ham, stavolta ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. I citizens non vinceranno la competizione dopo 4 anni di dominio, giustiziati dagli Hammers che avevano fatto fuori anche il Manchester United nel turno precedente. Nei campionati invece, inatteso ko della Juventus in casa con il Sassuolo che la vince al novantacinquesimo con Maxime Lopez allontanando di nuovo i bianconeri dalle posizioni di vertice. Infine in Liga ennesima caduta del Barcellona, con annesso esonero di Koeman, contro il Rayo Vallecano ma passi falsi anche di Real Madrid e Siviglia, bloccate sul pari da Osasuna e Mallorca.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti