Infortunio Tomori: c’è lesione

Il difensore è uscito anzitempo nella sfida contro la Lazio e gli esami di accertamento hanno evidenziato un problema al muscolo rotatore dell’anca sinistra

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo la sonora sconfitta di ieri per 4-0, Pioli è costretto a fare a meno di Fikayo Tomori per almeno due settimane. Il difensore inglese si è accasciato a terra intorno al 22′ del primo tempo e non è riuscito a proseguire la gara. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione al muscolo rotatore dell’anca sinistra, con il giocatore che verrà rivalutato tra 7 giorni. Verosimilmente Tomori salterà le sfide con Sassuolo ed Inter, provando a tornare a metà febbraio.

Altra pessima notizia per il Milan che, dopo due sconfitte pesanti, dovrà fare a meno del suo difensore più talentuoso.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina