Infortunio Leao, Milan in ansia: il portoghese è in forte dubbio per il derby d’andata

Infortunio Leao, Milan in ansia: il portoghese è in forte dubbio per...

Il calciatore aveva già rassicurato dopo la gara con la Lazio, gli esami, però, predicano cautela e si deciderà all’ultimo

“Elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra”. Questo l’esito degli esami di Rafael Leao, uscito dopo una manciata di minuti dall’inizio di Milan-Lazio di sabato. Il ragazzo sembrava abbastanza sereno dopo il match, ora c’è da valutare bene la situazione. La Champions League è alle porte e bisognerà prendere una decisione in merito. Nonostante il cauto ottimismo rimangono i dubbi. Pioli inizia a studiare le alternative come l’inserimento in fascia di Saelemaekers, apparso tra l’altro in grande condizione. Di certo il tecnico non pensava alla possibilità di dover rinunciare alla sua arma offensiva principale. Il Milan, comunque, ha dimostrato di poter fare a meno anche dei suoi pezzi migliori. La Lazio è stata superata dopo l’uscita del portoghese. Dopodomani il derby d’andata, i rossoneri saranno pronti in qualsiasi caso.

Glauco Dusso