Infortunio Di Gregorio: meno grave del previsto, il Monza valuta come muoversi

Tempo di lettura 1 minuto

Il portierone dei brianzoli uscito anzitempo dal match con il Frosinone si è sottoposto a una visita approfondita a Barcellona, sospiro di sollievo per i biancorossi

Sabato pomeriggio le immagini dal campo avevano fatto tremare i tifosi del Monza. Michele Di Gregorio, uno dei migliori portieri in serie A, era uscito dal campo poco prima del quarantacinquesimo per una botta al ginocchio. A fine partita lo si era visto lasciare lo stadio in stampelle e già si pensava al peggio. Oggi il giocatore si è recato a Barcellona per degli approfondimenti sulle condizioni del suo ginocchio e tutto l’ambiente Monza ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Nessuna frattura o lesione, una forte contusione che lo terrà fuori dai campi per almeno un mese, con una valutazione continua della situazione. L’allarme scattato in mattinata aveva già portato alle prime ipotesi. Una vedeva il ritorno di Cragno dal prestito al Sassuolo. Altre voci viravano su un interessamento per Silvestri dell’Udinese visti le recenti gare dove non è partito titolare e un rapporto logorato con i friulani. La notizia sugli esiti degli esami, però, ha rimescolato le carte. La palla passa al Monza: si vorrà comunque intervenire sul mercato o si darà fiducia ad Alessandro Sorrentino sino al rientro di Di Gregorio? Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Glauco Dusso