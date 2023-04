Infortuni in Europa: le condizioni dei giocatori

Un sunto sui vari problemi che i calciatori di Serie A hanno accusato nella giornata di ieri nelle competizioni europee

Ieri si sono giocati i quarti di finale di Europa League e Conference League, che hanno visto passare il turno a tutte le squadre italiane, seppur con qualche infortunio.

Nella Roma che ieri ha sconfitto il Feyenoord 4-1, Wijnaldum è stato costretto al cambio per un fastidio al flessore della coscia sinistra, lo stesso problema che ha fermato Smalling al 78′. Per entrambi i giocatori bisognerà attendere la risonanza di domani per saperne di più, ma difficilmente scenderanno in campo nella gara di lunedì a Bergamo.

Nel pareggio tra Sporting Lisbona e Juventus, Bremer ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Oggi sembrerebbe però nulla di grave per il difensore brasiliano, che dovrebbe essersi fermato in tempo.

Andando in Conference League, la Fiorentina perde, oltre alla partita per 2-3 contro il Lech Poznan, Giacomo Bonaventura. Il centrocampista italiano ha accusato un fastidio all’adduttore destro e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Fonte foto: imago-images.com

Davide Farina