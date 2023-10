Infortunati Roma, diversi recuperi dopo la sosta

Tempo di lettura meno di un minuto

I giallorossi recupereranno diverse pedine importanti per provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi

La Roma è arrivata a questa sosta con tre vittorie consecutive che, anche se ottenute contro avversarie non irresistibili, sono servite per dare più tranquillità dopo l’inizio difficile. Dopo la sosta inoltre ci saranno diversi rientri dall’infermeria che aiuteranno Mourinho nello scegliere la formazione. Smalling e Llorente sono pronti al rientro in difesa, mentre Renato Sanches dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a breve e dunque essere anche lui disponibile per la partita contro il Monza.

Fonte foto: vocegiallorossa.it

Alessandro Fornetti