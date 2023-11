Infermeria Juve – Milan: Weah si ferma, Pioli torna da Napoli coi cerotti

Tempo di lettura 1 minuto

L’ultimo turno di campionato ha lasciato strascichi per bianconeri e rossoneri, da valutare alcuni giocatori che potrebbero fermarsi almeno fino alla sosta

La decima giornata in serie A ha la sua coda di infortuni, come del resto siamo abituati a vedere anche nei precedenti turni. Per quanto riguarda la Juventus il match contro il Verona è costato caro a Timothy Weah che ha riportato una lesione, seppur di basso grado, del semitendinoso della coscia destra. Una notizia di certo scomoda ma che comunque non scombina i piani di Allegri che ultimamente in quel ruolo ha sempre preferito McKennie. Le buone notizie per il tecnico bianconero arrivano dalla difesa visto che Danilo potrebbe recuperare per Firenze.

Oltre alla beffa del pareggio il Milan si riporta da Napoli alcuni acciacchi importanti. Kalulu è uscito anzitempo per una contusione alla coscia, nelle prossime ore si saprà di più su quanto dovrà stare fuori. Pulisic, uscito all’intervallo, ha riportato una contrattura al flessore. Infine Pellegrino è uscito stremato e con una distorsione alla caviglia, l’inattività ha giocato un brutto scherzo al difensore argentino. Tutti in attesa degli esami, Pioli attende speranzoso qualche buona notizia in vista delle prossime gare prima della sosta.

Glauco Dusso