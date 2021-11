Indagini sulla Fifa: Platini e Blatter rischiano 5 anni di carcere per truffa

L’ex numero uno della Fifa avrebbe corrisposto quasi 2 milioni di euro illegalmente all’ex calciatore francese, entrambi sono rinviati a giudizio

Un altro scandalo scuote la Fifa e questa volta ad essere coinvolti sono due pezzi grossi come Sepp Blatter e Michel Platinì. Stando alle indagini, i due ex presidenti di Fifa ed Uefa sono al momento accusati di truffa, con Blatter che avrebbe corrisposto 1,9 milioni di euro a Le Roi illegalmente (sulla base di un titolo di credito fittizio), danneggiando il patrimonio della Fifa. Platinì tra il 1998 ed il 2002 ha collaborato come consulente per la Fifa percependo un compenso di 300.000 franchi, ma del resto dell’importo in denaro per ora non c’è traccia. Si attendono maggiori sviluppi nei prossimi mesi. Intanto i due, dopo la richiesta del PM, sono stati rinviati a giudizio.

Luca Missori

(Fonte immagine: Chiamarsibomber.com)