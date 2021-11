Incubo Napoli: niente trasferta a Mosca per Insigne

San Siro nefasto per gli azzurri che dopo aver perso sia Osimhen che Anguissa dovranno fare a meno anche del loro capitano

Al peggio non c’è mai fine si dice e in casa Napoli lo sanno bene. Dopo gli stop di Victor Osimhen e Anguissa, Spalletti dovrà fare a meno anche di Lorenzo Insigne. Come riporta il comunicato ufficiale del club partenopeo, Insigne non prenderà parte alla trasferta di Mosca in vista di Spartak-Napoli, quinta sfida di Europa League, “a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno per capire se il capitano azzurro potrà essere arruolabile o meno nella prossima partita di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Sandro Caramazza