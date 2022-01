Incubo Chiesa! Crociato rotto, stagione finita

L’infortunio di ieri all’Olimpico ha avuto il suo epilogo stamattina con l’esito più nefasto, per l’esterno bianconero previsti almeno sei mesi di stop, bruttissima notizia per Juve e nazionale italiana

Il fatal Roma-Juventus. Com’era successo a Zaniolo due stagioni fa ora è toccato a Federico Chiesa. Il contrasto di ieri con Smalling è stato fatale al ginocchio del talento bianconero. Quest’ultimo ha provato a continuare ma su un successivo cambio di direzione ha capito che non c’era nulla da fare. Stamattina gli esami al J Medical hanno messo la parola fine sulla sua stagione: lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, necessaria l’operazione. La notizia ha devastato i programmi sia della Juventus, visti i difficili obiettivi da raggiungere, sia della nazionale di Roberto Mancini che tra poco più di due mesi dovrà affrontare i playoff per qualificarsi al mondiale in Qatar. Numerosi gli attestati di conforto già arrivati al ragazzo da tutto il mondo del calcio. Sarà un momento sicuramente difficile per lui ma conoscendo il carattere di Federico Chiesa la sua testa sarà già proiettata al ritorno in campo. In bocca al lupo.

Glauco Dusso