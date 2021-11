Incontro Dazn-Giorgetti, il ministro: “Impegni saranno rispettati”

Il cambio di politica negli abbonamenti quest’anno non ci sarà, oggi è arrivata la conferma

Allarme rientrato. Dopo l’incontro di oggi tra i vertici di Dazn ed il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è arrivato il chiarimento definitivo: non ci saranno modifiche alle condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento all’azienda britannica per questa stagione, quindi resta la possibilità di usufruire dei servizi streaming sul doppio dispositivo. “Non saranno posti in essere cambi nell’utilizzo del servizio nel corso di questa stagione ed ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti, aggiungendo che Dazn è pronta ad aumentare gli investimenti nei prossimi anni per migliorare la sua infrastruttura digitale. Gli appassionati di calcio, per il momento, possono stare tranquilli.

Luca Missori