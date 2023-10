Inchiesta scommesse: Nicola Zalewski sarebbe il quarto scommettitore

Tempo di lettura 1 minuto

Il nome dell’esterno giallorosso è stato rivelato da Fabrizio Corona tramite il suo sito Dillingernews

Così, dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali (Leggi qui), è stato rivelato un quarto nome, quello di Zalewski, che si aggiunge alla lista dei calciatori indagati per il caso scommesse, mentre si resta in attesa di conferme ufficiali sul nome dell’esterno romanista, l’apprensione per la possibilità che la lista si allunghi è alta. Agli atti della procura, infatti, ci sarebbero le chat di Fagioli con altri compagni (tra cui proprio Tonali e Zaniolo). In un’intervista radiofonica su Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corona precisa che non ci sarebbero calciatori del Napoli coinvolti. Attualmente sembra che si sia ben lontani dallo scandalo degli anni ’80, quando si parlava di partite truccate, qui si parla di gioco d’azzardo.

Fonte foto: corriere.it

Luigi A. Cerbara