Inarrestabile Lautaro Martinez: doppietta al Lecce e 101 reti in serie A

Tempo di lettura 1 minuto

Al Via del Mare l’attaccante argentino taglia un altro traguardo importante nel campionato italiano mentre l’Inter continua nel suo cammino verso il tricolore

Lautaro Martinez e la squadra nerazzurra proseguono a braccetto spazzando via chiunque si trovi sul loro cammino. Ieri pomeriggio altra vittoria in questo 2024, 4-0 contro il Lecce in Salento, nonostante il massiccio turnover. Il gol che sblocca la partita lo ha segnato proprio il numero dieci, rete che porta il bomber argentino a quota 100 realizzazioni in serie A. Si tratta del terzo giocatore straniero dell’Inter che raggiunge questo obiettivo. Prima di lui Nyers e Icardi. Lautaro ora fa parte della top ten dei giocatori nerazzurri per gol realizzati nel campionato italiano. Più in generale è il settimo argentino ad arrivare a quota 100 in serie A, dopo Batistuta, Crespo, Higuain, lo stesso Icardi, Balbo e Dybala. Ovviamente il capitano interista non si è fermato lì, nella ripresa ha siglato anche il numero 101, il 22° gol di questo torneo. L’Inter e Lautaro sono inarrestabili. Dove potranno arrivare lo sapremo solo nei prossimi mesi, le premesse sono davvero eccezionali.

Glauco Dusso