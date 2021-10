In Liga regna l’equilibrio, quattro squadre al comando

Il campionato spagnolo è uno dei più aperti con diversi club pronti a giocarsi il ruolo di antagonisti delle big

In Liga c’è grande bagarre per le posizioni di vertice, in un anno nel quale il Barcellona si sta ricostruendo e le due di Madrid faticano più del previsto. In cima alla classifica a quota 21 punti ci sono, oltre ai blancos, anche le due di Siviglia e la Real Sociedad, aspettando che anche l’Atletico Madrid disputi tutte le partite. Il Betis ha una partita in più delle altre e addirittura due in più dei colchoneros, ma si sta dimostrando avversaria ostica per tutti, mentre Siviglia e Real Sociedad sono da anni nel gruppo di vertice e potrebbero approfittare dei balbettii delle tre big per compiere una grande impresa. Come lo scorso anno si ha la sensazione che il campionato spagnolo sarà deciso in volata, con la chiave per la vittoria che sarà certamente la continuità di risultati, che per il momento nessuna compagine sta trovando. Real e Atletico restano le favorite per il grande potenziale delle rose a disposizione ma le altre stanno lanciando messaggi chiari ogni settimana, il trono di Spagna sarà assaltato da molte pretendenti.

Alessandro Fornetti