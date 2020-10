Impresa Cagliari, Torino “matato” in casa

Finisce 3-2 per i sardi la sfida nel capoluogo piemontese, mattatori Simeone e Belotti autori di una doppietta a testa, prima vittoria in campionato per la compagine di Di Francesco

Due squadre assetate di punti si affrontano quest’oggi all’Olimpico di Torino. Padroni di casa e Cagliari si trovano nel fondo della classifica, zero punti per i granata (con una gara in meno) e uno per i sardi. Giampaolo e Di Francesco sono ancora nel pieno del cambio tattico e il cartello lavori in corso non si toglie dall’oggi al domani. Torino che lancia Bonazzoli in attacco al fianco di Belotti, rossoblu che confermano l’undici sconfitto in casa dell’Atalanta. Arbitra la sfida La Penna.

Primo tempo

Passano tre minuti e Lukic viene travolto da Cragno in uscita, per l’arbitro nessun dubbio, calcio di rigore. Dal dischetto Belotti è implacabile, Toro subito in vantaggio. La rete avversaria non abbatte il Cagliari che comunque inizia a macinare gioco. Al 9′ Marin impegna Sirigu con un tiro da media distanza. Tre minuti dopo da azione d’angolo traffico in area granata, Walukiewicz prova il tiro, sfera che arriva nei pressi di Joao Pedro che deposita in rete. Pareggio del Cagliari. La squadra di Di Francesco gioca bene e al 19′ completa la rimonta: bella combinazione tra Zappa e Nandez, quest’ultimo mette a centro area per Simeone che, favorito da una scivolata di un difensore, controlla e fredda Sirigu, 2-1 rossoblu. Gli ospiti sembrano padroni del campo, Torino confuso e ancora indietro nello sviluppo del gioco. Squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Come nella prima frazione quattro minuti e gol Toro. Traversone di Vojvoda, spizzata di Bonazzoli che mette fuori gioco la difesa sarda e palla che giunge a Belotti sulla sinistra che controlla e incrocia di potenza bucando Cragno, 2-2 e reazione immediata dei granata. La partita si calma, ora c’è più equilibrio. Ci provano le due squadre senza pungere particolarmente.

Al 73′ cross di Nandez, Sirigu fa la frittata non trattenendo un pallone facile, troppo ghiotta l’occasione per Simeone che si avventa e spinge in rete. Cagliari di nuovo in vantaggio e doccia gelata per il Torino. Ora i padroni di casa tentano il tutto per tutto. E’ il solito Belotti a trascinare i suoi. Prima il numero 9 sfiora la porta con un colpo di testa e nei minuti di recupero quasi non fa tris con una spettacolare rovesciata neutralizzata da Cragno. Il fortino cagliaritano tiene. Triplice fischio e vittoria pesantissima per i ragazzi di Di Francesco.

Giampaolo e i suoi perdono la terza gara su tre. Ancora incerta la squadra granata e molto fragile dietro. Buone risposte per il Cagliari anche se i sardi devono ancora lavorare, il successo, però, mette un po’ di sereno sull’isola.

Glauco Dusso