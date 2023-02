Importante passo per il mondo del calcio: Jakub Jankto fa coming out

L’ex centrocampista di Udinese, Sampdoria e Ascoli affida ai suoi canali social la rivelazione che può segnare una svolta per tutto l’ambiente

“Sono gay e non voglio più nascondermi”. Con queste parole, le più forti, le più significative, si conclude il video con cui Jakub Jankto ha fatto coming out sul suo profilo Instagram. Si tratta del primo calciatore di una certa importanza che rivela la propria omosessualità. Jankto attualmente milita nello Sparta Praga ma lo abbiamo conosciuto in Italia per aver vestito le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria. Poi un rapido passaggio al Getafe dunque il ritorno in patria. Con la nazionale ceca può vantare 45 presenze e 4 reti. Non meno importante prima di lui ricordiamo il caso di Jake Daniels, 17enne del Blackpool, ma adesso si tratta di un giocatore di alto livello ancora in attività e questo avrà un eco mediatico maggiore. Il gesto di Jankto potrebbe essere d’aiuto ad altre persone che si nascondono per paura del giudizio e di conseguenza portare alla normalizzazione di una situazione che ahinoi al giorno d’oggi ancora desta vergogna e preoccupazione. Speriamo che per il mondo del calcio possa essere un giorno importante per iniziare quel cammino verso il rispetto di tutti.

Glauco Dusso