Immobile, sospiro di sollievo Lazio: si spera di recuperarlo già giovedì

L’attaccante biancoceleste si era fermato negli spogliatoi dopo il fantastico primo tempo di Marassi. Gli esami hanno evidenziato solo un lieve stiramento

Sospiro di sollievo in casa Lazio. Dopo il grande primo tempo di Genova contro la Sampdoria (doppietta), Ciro Immobile si era fermato negli spogliatoi non rientrando per la seconda parte della sfida. Il peggio, tuttavia, è stato scongiurato dagli esami a cui si è sottoposto l’attaccante in mattinata: lieve stiramento al legamento collaterale del ginocchio destro. Immobile ha già iniziato il lavoro personalizzato per rimettersi subito in corsa. Sarri spera di recuperarlo per il match di Europa League contro il Galatasaray (decisivo). L’altra ipotesi sarebbe quella di tenerlo fuori precauzionalmente per poi rivederlo dal 1′ contro il Sassuolo domenica alle 18.00.

Sandro Caramazza