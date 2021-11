Immobile si ferma, niente Svizzera. Al suo posto Scamacca

L’attaccante della Lazio ha subito un infortunio al polpaccio. Salta, dunque, la gara contro gli elvetici. Dentro la punta del Sassuolo

Un fulmine a ciel sereno per l’Italia di Mancini che perde il centravanti titolare Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha subito un infortunio al soleo della gamba sinistra e dunque sarà costretto a saltare Italia-Svizzera. Tegola per gli azzurri, che venerdì sera si giocheranno la qualificazione al Mondiale in Qatar contro la selezione di Yakin. Al posto di Immobile in arrivo Gianluca Scamacca del Sassuolo. Per l’attaccante campano, condizioni che saranno valutate direttamente a Formello in vista della ripresa del campionato con il match tra Lazio e Juventus.

Sandro Caramazza