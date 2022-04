Immobile non si arrende: è pronto a tornare in Nazionale

L’attaccante della Lazio vuole dimostrare il suo valore e si metterà a disposizione del ct Mancini per i prossimi impegni

Ciro Immobile non lascerà la Nazionale Italiana nonostante la delusione per il mancato mondiale e le aspre critiche ricevute per il suo rendimento sicuramente non all’altezza di quello che ha quando indossa la divisa della Lazio. L’attaccante vuole continuare per dimostrare di poter essere il punto di riferimento in avanti e si renderà disponibile sia per la partita contro l’Argentina a giugno sia per la Nations League dove l’Italia avrà diversi match complicati. La Lazio spingeva per l’addio di Immobile all’azzurro per preservarlo dalle critiche, ma lui si sente ancora importante e vuole portare i suoi gol anche in Nazionale, dunque per adesso le porte restano aperte in attesa di un colloquio con il commissario tecnico Mancini.

Fonte foto: footballnews24.com

Alessandro Fornetti