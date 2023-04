Immobile, la Lazio potrà riaverlo in tempi brevi

L’attaccante biancoceleste dovrà stare fuori almeno un paio di settimane dopo l’incidente di ieri

Stagione da dimenticare per Ciro Immobile. Prima gli infortuni con la Lazio in campo e adesso il grave incidente avvenuto a Roma insieme alle figlie domenica mattina. Fortunatamente, sia l’attaccante della Lazio che le figlie e l’autista del tram non hanno riportato ferite gravi. Per l’attaccante qualche costola rotta e trauma alla colonna vertebrale. La Lazio, dunque, dovrà fare a meno del suo attaccante principe per due settimane. Il campione d’Europa salterà il match contro il suo ex Torino e rischia anche per il big match contro l’Inter a fine mese. La Lazio, comunque, è seconda a più 10 dai nerazzurri.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fantacalcio