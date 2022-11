Immobile di nuovo in campo? Lui scalpita, Sarri prudente: le ultime

L’attaccante della Lazio ha smaltito l’infortunio rimediato contro l’Udinese ed è pronto a rientrare in campo per questi ultimi spezzoni di Serie A 2022. Monza o direttamente contro la Juventus

In un modo o nell’altro Ciro Immobile giocherà ancora in questo 2022 con la Lazio. Da capire se lo farà già giovedì con il Monza oppure domenica nel big match contro la Juventus. Ciro ha smaltito l’infortunio alla coscia come hanno evidenziato anche i controlli fatti nella giornata di ieri. Ora si attende solamente il suo rientro. L’attaccante scalpita per poterci essere già contro il Monza giovedì sera all’Olimpico. Maurizio Sarri e il suo staff però predicano calma e prudenza per evitare possibili ricadute. Ad ogni modo se non sarà contro i brianzoli, la sua presenza sarà certa all’Allianz Stadium domenica sera contro la Juventus.

Sandro Caramazza