Ilicic al Bologna? Sartori prepara il grande colpo

Il centrocampista sloveno potrebbe cambiare aria quest’estate. Il nuovo DT felsineo, ex Atalanta, ha in mente un grande regalo per Mihajlovic

Josip Ilicic al Bologna. Possibile colpo a sorpresa per i rosso-blu con il nuovo Direttore Tecnico, Giovanni Sartori, pronto a piazzare un importante regalo per Sinisa Mihajlovic. Il giocatore ha vissuto un ultimo biennio molto complicato. Il periodo post-pandemico ha disegnato un Ilicic molto fragile dal punto di vista umano e personale. Dunque, cambiare aria potrebbe far bene al ragazzo, la cui classe e qualità rimangono ovviamente indiscutibili. Sartori, il quale conosce molto bene Ilicic, starebbe pensando al grande colpo. L’obiettivo è quello di affiancarlo a Marko Arnautovic.

Sandro Caramazza