Ilic al Torino e Shomurodov allo Spezia. Grande colpo Bayern Monaco

Manca sempre meno alla chiusura del mercato invernale. Oggi piazzati due importanti acquisti in Serie A, mentre in Germania arriva Cancelo

Tre colpi a effetto tra Serie A e Bundesliga, ovviamente con le dovute differenze. In Italia, Torino e Spezia rinforzano rispettivamente centrocampo e attacco acquistando Ilic dal Verona e Shomurodov dalla Roma. Per il primo si tratta di un prestito con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, mentre l’uzbeko si trasferisce in Liguria in prestito secco oneroso per una cifra totale di circa 2,4 milioni di euro. Il vero colpo dell’intera sessione è quasi piazzato dal Bayern Monaco, che è ad un passo da Joao Cancelo. Il terzino portoghese del Manchester City arriverebbe in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro.

Sandro Caramazza