Il Watford lo esonera, Ranieri ai titoli di coda

L’allenatore italiano è stato scaricato dal club londinese dopo la debacle di venerdì sera in casa con il Norwich e il duro sfogo contro i giocatori

Tanto tuonò che piovve. La sfuriata di Claudio Ranieri dopo la sconfitta casalinga con il Norwich ha avuto l’effetto di terminare anzitempo l’avventura del tecnico sulla panchina del Watford. Il club dei Pozzo ha ritenuto ormai troppo deludente il ruolino della squadra e ha deciso di dare un cambio di rotta, a cominciare dalla guida tecnica. Il penultimo posto degli Hornets, superati proprio dal Norwich, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il cammino dell’ultimo periodo è stato impietoso con un pareggio e sette sconfitte. Duro lo sfogo di mister Ranieri verso i giocatori ai microfoni dopo l’ultima gara, rei di non giocare per la squadra e per i tifosi. Adesso, però, sarà il nuovo allenatore, che verrà annunciato nei prossimi giorni, a provare a tirare fuori il Watford dalle secche della zona retrocessione. Per Ranieri finisce con l’amaro in bocca la quarta esperienza in Premier League.

Glauco Dusso