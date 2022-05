Il Vicenza si prende il playout, beffa Alessandria: è di nuovo in serie C

I biancorossi vincono lo scontro diretto e si regalano un’altra chance per la permanenza in cadetteria quando sfideranno il Cosenza

La favola non ha un lieto fine per l’Alessandria. Dopo solamente una stagione i piemontesi tornano in serie C dopo un’ultima giornata dal sapore amaro. La partita decisiva tra la squadra di Longo e il Vicenza è vinta di misura proprio dai ragazzi di Baldini che fanno il miracolo agguantando all’ultimo respiro il playout. Gol della vittoria di De Maio. La sfida decisiva per la salvezza sarà quindi tra il Vicenza e il Cosenza. Calabresi che hanno consolidato la propria posizione vincendo in casa con il Cittadella grazie a una rete di Zilli che ha siglato la sua prima marcatura tra i professionisti. Lo spareggio si giocherà in doppio turno con l’andata che andrà in scena giovedì a Vicenza mentre il ritorno otto giorni dopo a Cosenza. Alessandria che retrocede insieme alle già note Crotone e Pordenone.

Glauco Dusso