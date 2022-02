Il Verona vola con il suo tridente

I gialloblu hanno siglato l’ennesimo successo nel segno di un attacco che non smette di stupire

Il Verona di Igor Tudor vola in classifica al nono posto solitario, distante solo una manciata di punti dalle posizioni per la lotta all’Europa. Il segreto dei veneti è da ricercare nella grande efficienza offensiva, 47 gol fatti che significano quarto miglior attacco del campionato alle spalle di Inter, Lazio e Milan. Questi numeri non sono certo casuali se si considera il grande contributo del tridente offensivo, due trequartisti puri come Caprari e Barak entrambi già a quota 9 reti, ed un attaccante centrale come Simeone a 12 reti, che nonostante una fase di appannamento sta disputando una super stagione.

I numeri dei tre sopra citati sono incredibili, soprattutto se si pensa che il solo Barak era visto come potenziale trascinatore della squadra; il ceco dalla scorsa stagione è maturato ancor di più arrivando ad avere grande consapevolezza dei propri mezzi e superando già oggi il numero di gol realizzati in campionato nella passata stagione. Caprari invece è arrivato a Verona a stagione iniziata e con l’arduo compito di non far rimpiangere la partenza di Mattia Zaccagni in direzione Lazio; non solo è riuscito a far dimenticare a tutti il suo predecessore, ma sta trovando una continuità mai avuta in carriera sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, risultando spesso decisivo con un gol o con un assist per un compagno. Simeone infine veniva da annate difficili in cui sembrava aver perso fiducia, poi ha trovato nel Verona l’ambiente perfetto per esprimersi ed ora è terzo nella classifica marcatori, alle spalle degli inarrivabili Immobile e Vlahovic. Il tridente si trova a meraviglia e Tudor ha avuto il grande merito di puntare fin da subito su questi calciatori, coadiuvati da un centrocampo solido e da esterni che spingono su entrambe le fasce.

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti