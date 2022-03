Il Venezia riflette su Zanetti, possibili cambiamenti in vista

Il pesante KO casalingo di ieri con il Sassuolo mette in bilico il tecnico che adesso vede incerto il suo futuro in laguna, la dirigenza potrebbe prendere una decisione subito o dopo il prossimo turno

Paolo Zanetti è a rischio. La seconda sconfitta consecutiva pone l’accento sul cammino poco lusinghiero del Venezia nel girone di ritorno. Su otto partite giocate è arrivata una sola vittoria, per il resto ci sono 2 pareggi e 5 sconfitte. La salvezza dista 4 punti con una partita da recuperare ma il trend preoccupa non poco la dirigenza. Zanetti si è messo nelle mani della società che sta valutando la sua posizione. Subito è partito il gioco sul successore del mister lagunare. La maggioranza dà come principale indiziato Claudio Ranieri, famoso per le sue imprese calcistiche. Dietro di lui ecco Andrea Pirlo, tirato in ballo in quasi tutti i cambi di panchina, e Liverani. Sullo sfondo rimane la candidatura di Serse Cosmi. Bisognerà solo aspettare e vedere, probabile che il Venezia dia un’altra chance al suo allenatore anche se il prossimo impegno è la difficile trasferta di Roma contro la Lazio. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa in più.

Glauco Dusso