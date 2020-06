Il Varietà di Febbre a 90 tra il serio ed il faceto, riascolta l’ultima puntata in streaming

Ne riascolterete delle belle, soprattutto grazie ad Erika Streppa. Vi basti pensare che persino il nostro Conte Valerio Barberi si è scompisciato dalle risate

Gli aggiornamenti sempre arguti e puntuali del nostro Luca Clementi, reporter presso gli eventi più significativi del nostro paese, calcistici e non; la comicità elegante e genuina del nostro Michele Zoffranieri che ci ha svelato retroscena scottanti della storia d’amore fra Cleopatra e Cesare; il Luis Alberto di Febbre a 90 Valerio Barberi che non ha perso la sua professionalità seppur ridendo di cuore e Dulcis in fundo, come sempre, la nostra dinamo, l’impareggiabile Alessandro Cicchetti.

Il tutto coadiuvato dai conduttori in studio Marco Fabio Ceccatelli e Renato De Filippi accompagnati dalla voce soave di Erika Streppa.

Questo e molto altro nella puntata del 1 giugno, per riascoltarla CLICCA QUI

“lA QUOTA ROSA CHE CI VOLEVA”

Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp, anche vocali, il numero è il 3491202271

Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook per curiosità e notizie dal nostro mondo preferito, quello del calcio https://www.facebook.com/Febbre-a-90-102425251180920/