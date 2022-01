Il Toronto non si ferma: dopo Insigne vuole Criscito e Destro

La società canadese sta cercando rinforzi per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino i due calciatori del Genoa

Il Toronto vuole continuare a fare spesa in Italia; dopo l’acquisto a titolo definitivo di Lorenzo Insigne per la prossima stagione, i canadesi che militano in Major League Soccer, hanno messo gli occhi su altri due calciatori del nostro campionato che andrebbero a rinforzare ulteriormente la squadra. Domenico Criscito e Mattia Destro entrambi al Genoa sono i due obiettivi che il Toronto sta cercando di ingaggiare. Per l’attuale capitano del Grifone la trattativa sembra a buon punto, con un’intesa di massima su base triennale già raggiunta negli ultimi giorni del 2021, mentre per l’attaccante si parla di un forte interessamento. Il 7 febbraio alcuni vertici del club canadese saranno in Italia per cercare di sbloccare le due trattative.

Fonte foto: itasportpress.it

Alessandro Fornetti