Il Toronto non si ferma: dopo Insigne e Criscito vuole anche Bernardeschi

Il giocatore, ex Fiorentina e Juventus attualmente svincolato, interessa molto ai canadesi che potrebbero far leva sulla presenza degli ex capitani di Napoli e Genoa

Il Toronto vuole continuare a far spesa in Italia e dopo aver acquistato Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, sta seriamente pensando all’ingaggio di Federico Bernardeschi, ad oggi svincolato dopo la fine del contratto con la Juventus. Il giocatore ha dato il suo gradimento e la società potrebbe offrirgli un contratto triennale molto ricco. Servirà però una cessione per affondare definitivamente il colpo e il calciatore destinato a lasciare i canadesi sembra essere Pozuelo, direzione Inter Miami. Bernardeschi dunque potrebbe raggiungere Insigne e Criscito in Canada e sarebbe l’ennesimo grande colpo per una società che ha voluto investire molto e che punta a crescere rapidamente.

Fonte foto: news.direttagol.it

Alessandro Fornetti