Il Torino ricorda Superga: Buongiorno legge i nomi delle vittime

Giornata di commemorazione per i granata che ricordano la grande squadra scomparsa il 4 maggio 1949

A 74 anni di distanza il Torino rende omaggio alla memoria delle vittime di Superga; i granata dopo l’allenamento si sono trasferiti nel posto in cui persero la vita 31 persone, tra cui 18 giocatori, in un tragico incidente d’aereo di ritorno da un match amichevole contro il Benfica in Portogallo. A leggere i nomi delle vittime Alessandro Buongiorno, cuore granata fin da bambino, che ha ricevuto questo onore dal capitano Ricardo Rodriguez e che succede ad Andrea Belotti, capitano fino allo scorso anno. Buongiorno ieri ha festeggiato in campo il suo primo gol con la maglia del Torino, proprio alla vigilia di un giorno così importante e di un onore così grande come quello di ricordare in prima persona le vittime di Superga.

Fonte foto: toro.it

Alessandro Fornetti