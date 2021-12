Il Torino per trovare la propria dimensione, l’Empoli per sognare

Le due squadre si affronteranno nel pomeriggio con l’obiettivo di una vittoria che sarebbe preziosissima per entrambe

Torino ed Empoli scenderanno in campo nel penultimo match di questa quindicesima giornata, una partita che potrebbe essere molto divertente visto che entrambe le compagini amano avere il pallone e creano sempre diversi pericoli agli avversari. I padroni di casa sono molto altalenanti anche se Juric ha ridato sicurezza ad un ambiente che è stato troppo vicino alla zona retrocessione negli ultimi anni, mentre gli ospiti volano sulle ali di un entusiasmo che sembra non finire mai. I toscani sono avanti di due lunghezze in classifica ed in caso di successo entrerebbero nella parte sinistra della classifica mentre i piemontesi vincendo supererebbero proprio gli uomini di Andreazzoli. Il Torino rispetto al match contro la Roma dovrà fare a meno di Djidji e Belotti che verranno sostituiti da Zima e Sanabria, confermando invece tutti gli altri. L’Empoli di contro si affiderà ancora alla coppia Di Francesco-Pinamonti con l’unico dubbio che è tra Bajrami ed Henderson nel ruolo di trequartista.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti