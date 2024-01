Il Torino pensa a Pirola: contatti con la Salernitana

Tempo di lettura meno di un minuto

I granata, che in estate potrebbero perdere Buongiorno, non vogliono farsi trovare impreparati. Nel mirino il giovane difensore di Pippo Inzaghi

Il Torino pensa a Lorenzo Pirola come eventuale post Alessandro Buongiorno. Il forte vice capitano e difensore del Toro potrebbe partire in estate. Sono diverse le grandi squadre, che hanno messo nel mirino il centrale della Nazionale: dal Milan all’Inter, nonché l’Atalanta, che lo scorso anno lo aveva praticamente preso. Il Torino non vuole farsi trovare impreparato e pensa a Pirola. Il difensore, classe 2002, è passato alla Salernitana a titolo definitivo in estate dopo il prestito annuale dall’Inter. Nelle ultime partite è stato fuori per un infortunio al bicipite, ma il ragazzo è decisamente interessante. Della Salernitana piace anche Lovato.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Salerno Today